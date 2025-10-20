Lang vorrebbe esserci davvero per il ritorno a casa!

Dopo la rifinitura di oggi a Castel Volturno, Conte avrà le idee più chiare. Il tecnico vuole valutare le condizioni soprattutto di Scott McTominay. Se lo scozzese non dovesse farcela, dovrebbe trattarsi nuovamente di 4-3-3. E, inutile dirlo, uno degli esterni che scalpita è di sicuro Noa Lang. Per lui, quello di domani sera, è ritorno a casa. Scrive il CdS: “Per Noa sarà una serata molto speciale: è olandese, era un idolo del Psv e il club lo ha celebrato sui social non più tardi di qualche giorno fa. «Tra 7 giorni, Noa ritorna a Eindhoven!», il messaggio postato martedì scorso su Instagram in calce a una foto di Lang che esulta al Philips Stadion. Una boccata di aria fresca dopo le delusioni di questo avvio di avventura con il Napoli e soprattutto dopo la clamorosa beffa di sabato a Torino: ha segnato la rete dell’1-1 al 93’ e poi ha festeggiato con i tifosi pazzo di gioia sfilando anche la maglia, ma il Var ha cancellato il gol per fuorigioco e a conti fatti gli è rimasta soltanto l’ammonizione per l’esultanza.”

