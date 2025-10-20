Infortunio McTominay,Conte: ”Decisione sua”

Nella conferenza stampa che precede la cruciale sfida di Champions League, Antonio Conte ha toccato diversi temi. In particolare hanno colpito le parole sull’infortunio di McTominay, che sembra essere pronto ma al quale toccherà prendere la decisione.

“Bisogna aspettare domani. Sarà il ragazzo a prendere la decisione. Ieri ha svolto lavoro differenziato, oggi ha svolto una parte dell’allenamento. Ha avuto questo problema di questo taglio sulla parte superiore della caviglia. Sicuramente starà a lui prendersi la responsabilità della decisione, tra virgolette. Io ho fatto il calciatore e forzarli non va mai bene. Aspettiamo la sua decisione, sapendo che per noi è un calciatore importante: se ci sarà saremo ben contenti, altrimenti c’è una soluzione pronta già”.