In programma per domani il terzo episodio di OiR – Oltre il Risultato
In programma per domani il terzo episodio di Oltre il Risultato, un podcast a cura di Guido Russo.
Sarà disponibile su Spotify domani, 21 Ottobre 2025 a partire dalle ore 9.
Di cosa parleremo:
- Il brutto momento della Serie A;
- La partita di Ademola Lookman;
- La risposta di Sommer;
- Il debutto di Raul Albiol.
Si potrà ascoltare tramite app oppure cliccando sul seguente link: https://open.spotify.com/show/1ZN631gT24kSDpsGtM1Wql?si=0C9-a4rbSzWCjE7KTR1dQA
Non perdetelo!