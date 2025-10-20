NewsCalcioRadio e Tv

In programma per domani il terzo episodio di OiR – Oltre il Risultato

Da non perdere la terza puntata del podcast “Oltre il Risultato”

By Guido Russo
In programma per domani il terzo episodio di Oltre il Risultato, un podcast a cura di Guido Russo.
Sarà disponibile su Spotify domani, 21 Ottobre 2025 a partire dalle ore 9.

Di cosa parleremo:

  • Il brutto momento della Serie A;
  • La partita di Ademola Lookman;
  • La risposta di Sommer;
  • Il debutto di Raul Albiol.

Si potrà ascoltare tramite app oppure cliccando sul seguente link: https://open.spotify.com/show/1ZN631gT24kSDpsGtM1Wql?si=0C9-a4rbSzWCjE7KTR1dQA

