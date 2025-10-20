DIRETTA, PSV – Napoli: la conferenza stampa di Antonio Conte e Beukema

Ecco la diretta scritta della conferenza stampa del tecnico Antonio Conte alla vigilia della sfida di Champions League PSV-Napoli.

Il Napoli è alla ricerca di una vittoria europea per dimenticare al più presto la sconfitta contro il Torino in Serie A. Segui dalle 19:15 la diretta testuale della conferenza stampa che precede PSV-Napoli a cui prenderanno parte il tecnico Antonio Conte e il difensore Sam Beukema.

19.55 – Beukema: “Perché Noa non gioca? Credo abbia a che fare con il fatto che non consce ancora la lingua e poi deve ancora assimilare la tattica ma è un ottimo giocatore e sono sicuro che ben presto sarà tra i titolari”.

19.52 – Beukema: “Cosa significa giocare per il Napoli? Quando si paragona Bologna e Napoli si parla di un altro livello, una passione anche dieci volte superiore. Quando siamo venuti al campo di allenamento alcuni tifosi si sono buttati davanti al minibus per un autografo. I tifosi napoletani sono unici”.

19.51 – Beukema: “I miei dati in Champions migliori rispetto allo scorso anno? La differenza principale è che ora gioco per il Napoli, spero sempre di migliorare e spero che prima o poi arrivi anche la convocazione in nazionale ma spero di fare il meglio con il Napoli”.

19.49 – Beukema: “Che ambiente troverà il Napoli? Per me e per Noa è sempre bello tornare in Olanda, ovviamente la cultura tra Italia e Olanda è diversa, soprattutto per i tifosi napoletani che sono unici. Anche in Olanda abbiamo grandi tifosi ma è diverso rispetto all’Italia. Anche Noa è molto carico di tornare in Olanda sopratto in questo stadio dove giocava lo scorso anno”.

19.47 – Conte: “Noa Lang è anche cantante? Per me la cosa più importante è che sia un ottimo calciatore. Per adesso sta vivendo la differenza tra campionato olandese e campionato italiano. Si tratta di un calciatore fortissimo, lui non è un problema, presto potrà avere opportunità da titolare”.

19.45 – Conte: “Beukema? Il periodo di apprendimento per lui è facilitato perché ha già giocato nel campionato italiano perché viene dal Bologna, a differenza di Noa che viene dal campionato olandese. BEukema sta migliorando, deve continuare ad alzare il suo livello e noi dobbiamo essere bravi ad aiutarlo. La mancata convocazione di Beukema in nazionale? Parliamo di un ottimo giocatore, penso che meriti la nazionale e che dovrà ancora lavorare per migliorare”.

19.41– Conte: “Se avrei giocato al posto di McTominey? Non lo forziamo perché poi risciamo di avere delle problematiche. Non ha senso forzare la mano. Se Scott vorrà giocare lo farà, se deciderà altrimenti è perché sarà impossibilitato. Non sono un allenatore che forza le situazioni, anche quando ero calciatore non mi piaceva che qualcuno mi forzasse. Sono tutte partite importante ma allo stesso tempo partite difficili. Sembra che tutto sia dovuto e passi inosservato, da inizio anno stiamo fronteggiando situazioni complesse. Cercheremo come sempre di fare del nostro meglio, massima fiducia in tutti i ragazzi che giocano. Bisogna avere fiducia e pazienza, non esaltare e non ammazzare.

19.39 – Conte: “Noa Lang? Sta crescendo, qui in Olanda aveva più libertà. Noi, nel momento in cui abbiamo deciso di far giocare i quattro centrocampisti uno spazio doveva ridursi e sicuramente si è ridotto a sinistra. Anche col 4-3-3 ho fatto giocare Neres perché lo ritenevo più pronto. Ora Neres può giocare a destra e presto Lang giocherà una partita titolare a sinistra”.

19.38 – Conte: “McTominey? Bisognerà aspettare domani, sarà il ragazzo a decidere. ha avuto questo taglio sulla parte superiore della caviglia ma starà sicuramente a lui prendersi la responsabilità. Aspettiamo una sua decisione, sappiamo che per noi è un calciatore importante, se ci sarà saremo contenti altrimenti è pronta l’alternativa”

19.36 – Conte: “Rispetto all’anno scorso abbiamo fatto più goal, abbiamo concesso più goal ma ne abbiamo fatti anche di più. Rispetto all’anno scorso la mole di gioco è aumentata notevolmente e forse anche per questo ci si espone a dei rischi. La nostra strada però è la strada europea, tutti giocano per fare un goal in più. Chi gioca per salire di livello deve essere disposto a prendersi qualche rischio in più”

19.34 – Conte: “Ho parlato del primo tempo in cui eravamo “bellini” e poco concreti. Nel secondo tempo la prestazione di Torino mi è piaciuta ma il risultato è stato negativo. Ora c’è da affrontare questa sfida contro un’ottima squadra che ha vinto il campionato olandese, gioca un calcio particolare a cui bisogna fare sempre grande attenzione. Non siamo venuti qui per fare la vittima sacrificale ma per fare la partita”.

19.33 – Antonio Conte è entrato in sala conferenze ed è pronto a rispondere alle domande dei giornalisti.