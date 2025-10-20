NewsCalcioRassegna Stampa

Contro il PSV Eindhoven nuova chance per Lucca

By Emilia Verde
Il Napoli affronterà domani il PSV Eindhoven per la terza di Champions League, ma Rasmus Hojlund sarà ancora out, toccherà di nuovo a Lucca sostituirlo. Il Corriere dello Sport scrive: “E così domani sarà ancora Lorenzo Lucca a recitare da centravanti contro il Psv. Terza tappa della fase campionato di Champions e soprattutto primo di due test ravvicinati di grande importanza e altrettanta delicatezza sotto il profilo degli obiettivi e delle risposte. Il percorso, però, continua a essere pieno di ostacoli: e così, dopo Lobotka e Rrahmani, il Napoli dovrà fare a meno anche di Hoj. Il punto di riferimento dell’attacco, protagonista del miglior avvio di stagione della sua carriera con 8 gol in 10 partite e dunque costretto a fermarsi proprio sul più bello: il fastidio accusato sabato, però, non può sparire in due giorni, troppo poco il tempo e troppo alti i rischi, e così Lucca avrà subito una chance per cancellare la brutta serata di Torino”.

