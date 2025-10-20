Contro il PSV Eindhoven nuova chance per Lucca

Il Napoli affronterà domani il PSV Eindhoven per la terza di Champions League, ma Rasmus Hojlund sarà ancora out, toccherà di nuovo a Lucca sostituirlo. Il Corriere dello Sport scrive: “E così domani sarà ancora Lorenzo Lucca a recitare da centravanti contro il Psv. Terza tappa della fase campionato di Champions e soprattutto primo di due test ravvicinati di grande importanza e altrettanta delicatezza sotto il profilo degli obiettivi e delle risposte. Il percorso, però, continua a essere pieno di ostacoli: e così, dopo Lobotka e Rrahmani, il Napoli dovrà fare a meno anche di Hoj. Il punto di riferimento dell’attacco, protagonista del miglior avvio di stagione della sua carriera con 8 gol in 10 partite e dunque costretto a fermarsi proprio sul più bello: il fastidio accusato sabato, però, non può sparire in due giorni, troppo poco il tempo e troppo alti i rischi, e così Lucca avrà subito una chance per cancellare la brutta serata di Torino”.

