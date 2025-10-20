Classifica Senza Errori Arbitrali: incide il rigore concesso al Milan, ecco le squadre favorite e penalizzate dalle sviste arbitrali 

Nella settima giornata di Serie A cambiano gli equilibri: dopo il k.o. subito da Roma e Napoli, capolista solitaria del campionato diventa il Milan a quota 16 punti. Ma la vittoria interna dei rossoneri contro la Fiorentina è al centro di numerose polemiche: infatti, molti addetti ai lavori si dichiarano contrari all’assegnazione del calcio di rigore da parte dell’arbitro Marinelli, su richiamo del VAR, dopo il contatto Gimenez-Parisi, un contatto che sembra “troppo lieve” per poter assegnare un penalty così delicato. Infatti, il tiro dal dischetto concesso al Milan ha permesso alla squadra di Allegri di portare a casa la partita e di conquistare la vetta. Questo episodio è uno dei quattro che, al momento, influisce maggiormente sulla classifica senza errori arbitrali di Superscommesse.it, che tiene conto delle sviste degli arbitri, dei punti reali e di quelli virtuali, degli episodi a favore e contro ogni singola squadra che in generale hanno condizionato i risultati di Serie A, insieme agli episodi di Verona-Juventus del quarto turno, Pisa-Fiorentina e Parma-Torino della quinta giornata. Guardando ai punti virtuali della particolare classifica, Napoli, Roma e Inter condividerebbero il primato a quota 15 punti, Juve e Milan seguirebbero il terzetto con 14 punti. Torino privato di un punto, al Pisa di Gilardino mancano due preziosi punti che lo tirerebbero fuori dalla red zone, mentre Parma e Verona presentano rispettivamente un saldo di +2 punti e +1 punti.

Di seguito la classifica senza errori arbitrali alla settima giornata di Serie A: