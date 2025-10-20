NewsCalcioSu X.com

Classifica Senza Errori Arbitrali: incide il rigore concesso al Milan, ecco le squadre favorite e penalizzate dalle sviste arbitrali 

By Giuseppe Sacco
Nella settima giornata di Serie A cambiano gli equilibri: dopo il k.o. subito da Roma e Napoli, capolista solitaria del campionato diventa il Milan a quota 16 punti. Ma la vittoria interna dei rossoneri contro la Fiorentina è al centro di numerose polemiche: infatti, molti addetti ai lavori si dichiarano contrari all’assegnazione del calcio di rigore da parte dell’arbitro Marinelli, su richiamo del VAR, dopo il contatto Gimenez-Parisi, un contatto che sembra “troppo lieve” per poter assegnare un penalty così delicato. Infatti, il tiro dal dischetto concesso al Milan ha permesso alla squadra di Allegri di portare a casa la partita e di conquistare la vetta. Questo episodio è uno dei quattro che, al momento, influisce maggiormente sulla classifica senza errori arbitrali di Superscommesse.it, che tiene conto delle sviste degli arbitri, dei punti reali e di quelli virtuali, degli episodi a favore e contro ogni singola squadra che in generale hanno condizionato i risultati di Serie A, insieme agli episodi di Verona-Juventus del quarto turno, Pisa-Fiorentina e Parma-Torino della quinta giornata. Guardando ai punti virtuali della particolare classifica, Napoli, Roma e Inter condividerebbero il primato a quota 15 punti, Juve e Milan seguirebbero il terzetto con 14 punti. Torino privato di un punto, al Pisa di Gilardino mancano due preziosi punti che lo tirerebbero fuori dalla red zone, mentre Parma e Verona presentano rispettivamente un saldo di +2 punti e +1 punti.

Di seguito la classifica senza errori arbitrali alla settima giornata di Serie A:

Squadra
Punti Virtuali
Punti Reali
Saldo Punti
Ep. a favore
Ep. contro
Napoli
15
15
0
1
0
Roma
15
15
0
0
0
Inter
15
15
0
1
0
Juventus
14
12
-2
0
1
Milan
14
16
+2
1
1
Bologna
13
13
0
1
0
Como
12
12
0
0
0
Atalanta
11
11
0
0
0
Sassuolo
10
10
0
0
0
Cremonese*
9
9
0
0
0
Torino
9
8
-1
0
1
Udinese*
8
8
0
0
1
Cagliari
8
8
0
0
0
Lazio
8
8
0
0
0
Lecce
6
6
0
0
0
Pisa
5
3
-2
0
1
Parma
4
6
+2
1
0
Verona
3
4
+1
0
0
Fiorentina
3
3
0
0
0
Genoa
3
3
0
0
0
*Una partita in meno
