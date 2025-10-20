Chivu: ” Thuram non ci sarà a Napoli”

Durante la conferenza stampa preparatoria alla sfida di Champions League che attende l’Inter contro l’Union SG, Chivu ha annunciato con largo anticipo l’assenza di Marcus Thuram nel big match di sabato alle 18:00.
”Per Thuram c’è bisogno di qualche giorno in più. Non so cosa dirvi, stiamo cercando di recuperarlo prima possibile, ma a quanto pare per il Napoli non ci sara”.
Un’assenza che peserà non poco sull’economia della partita, anche se sia Bonny che Pio Esposito stanno sostituendo sufficientemente il centravanti francese.