Chivu: “Contro il Napoli non ci sarà”

Il tecnico dell’Inter, Christian Chivu, ha parlato in conferenza stampa anche della sfida di sabato prossimo contro il Napoli, preannunciando il forfait di uno dei suoi campioni.

Ecco le parole di Chivu:

“Noi, essendo l’Inter, abbiamo l’obbligo di pensare in grande. Dalle parole ai fatti, poi, la strada è lunga. La società però ci sostiene, ci permette di lavorare sereni. Dobbiamo essere la nostra miglior versione, dobbiamo provare a vincere tutte le partite per essere in primavera ancora in corsa in tutte le competizioni. Vogliamo arrivare fino in fondo.

Lo ripeto da tempo che non esistono titolare. Mi fido di tutti i ragazzi. Tutti possono dare una mano alla squadra. Lautaro sta bene, non ha più avuto problemi dopo Roma. Il giorno dopo ha fatto una buona seduta di recupero e oggi si è allenato normalmente.

Per Thuram invece c’è bisogno di qualche giorno in più. Stiamo cercando di recuperarlo al più presto, ma a quanto pare contro il Napoli non ci sarà”.