CdS Campania – “LUCCA DOVE SEI”. Tocca a Lorenzo, che il gol al Psv già lo ha fatto

Ti vogliamo così

Factory della Comunicazione

Sarà ancora Lorenzo a guidare l’attacco a Eindhoven: una chance immediata per cancellare la serata negativa di Torino.

Contro il Psv ha già segnato nel 2022 con l’Ajax.

L’affaticamento accusato prima del Toro costringerà Rasmus a saltare anche la terza partita in Champions.

La prestazione di Lorenzo – come quella di altri compagni, per carità – non è stata all’altezza della situazione, ma è proprio questo il momento in cui dovrà tirare fuori lo spirito combattivo e la ferocia di cui è in possesso. Attitudini dimostrate tante volte con l’Udinese e apprezzate anche contro il Pisa, nella notte del suo unico gol tinto d’azzurro: ora serve la prima gioia in Europa. Il Napoli ha bisogno di Lucca e Lucca ha la necessità di scrollarsi di dosso le inevitabili pressioni connesse con l’investimento estivo per averlo (35 milioni), con le aspettative e con il salto in una dimensione sicuramente più esigente e ambiziosa. La prima da titolare in Champions al posto di Hojlund, dopo il debutto assoluto nella competizione contro lo Sporting, è di certo un’occasione d’oro ma anche una responsabilità, e probabilmente esibirsi in Olanda può essere un vantaggio ambientale. Lui, tra l’altro, da quelle parti è di casa: ha giocato nell’Ajax, ha vissuto ad Amsterdam e contro il Psv ha segnato uno dei due gol realizzati in Eredivisie nella stagione 2022-2023. Per la precisione il primo in assoluto con i Lancieri, alla Johan Cruijff ArenA: era il 6 novembre 2022, Lucca entrò all’81’ e segnò all’83’ l’1-2. Non evitò la sconfitta ma inaugurò un percorso. Contro il Psv, per la verità, ha sempre perso: a Eindhoven, al ritorno, e ai rigori in finale di KNVB Beker (la Coppa dei Paesi Bassi). Al Psv ha segnato anche con l’Ajax U21: tutto fa e farà morale.

Fonte: CdS