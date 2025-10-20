Cagni: “Napoli? Le aspettative sono alte”

Il tecnico Gigi Cagni è intervenuto ai microfoni di Radio Marte durante la trasmissione Forza Napoli Sempre, analizzando il momento degli azzurri successivo alla sconfitta contro il Torino in campionato.

Ecco le parole di Cagni:

“Difficile giudicare Lucca da lontano. Lui viene da Udine e venire a Napoli è tutta un’altra cosa. Al Nord non ti conosce nessuno per strada, qualcuno ti saluta ma la maggior parte non ti riconosce. Lucca deve inserirsi in un ambiente come questo, in una squadra che ha vinto lo scudetto e con un allenatore del livello di Conte un minimo di timidezza puoi averla. E’ troppo poco tempo per giudicarlo, perchè le qualità le ha, saprà Conte se fargli le carezze o se ha bisogno di spronarlo. Di certo un calciatore di quella stazza fa fatica ad entrare in forma, poi può essere che sarebbe favorito dal 4-3-3 e da due ali che crossano di continuo.

Il tifoso vive di pancia, non si pretende che sia razionale, del resto le aspettative sono alte. Lo scorso anno non c’erano queste aspettative per il Napoli, ora c’è quasi la pretesa che il calciatore non sbagli, ma queste cose Conte e i giocatori esperti lo sanno e sapranno gestire il momento, anche perchè parliamo di una sconfitta appena. Il tecnico se ha parlato in quel modo dopo il ko di Torino, facendo riferimento ad una prestazione troppo da ‘ballerini’ dei propri giocatori, ha uno scopo preciso e sempre a fin di bene. Conte non parla mai a caso, si vede che c’era bisogno e sono certo che domani col Psv otterrà una grande reazione. Il Milan è in testa alla classifica, c’è bagarre in testa ma il tutto è livellato verso il basso. L’unica squadra che vedo con piacere per tutti e 90’ è il Como. Questo dice tutto”.