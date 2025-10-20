Buscaglia rassicura: ”La sconfitta di Torino non cambia gli obbiettivi del Napoli”

Nel corso di ”Salite sulla giostra” ,condotto da Raffaele Auriemma, è intervenuto Ricky Buscaglia, giornalista ed opinionista.

“Mi aspettavo un Napoli diverso a Torino, ha giocato sottotono. Le occasioni le ha avute pur con una squadra un po ‘sbiadita, ieri è emersa la verità che Conte dice da tempo: questa è una stagione diversa, il Napoli è diverso e quanto prima si abituano i nuovi, tanto prima il Napoli farà un percorso positivo. Questo ko non altera gli obiettivi degli azzurri.

L’Inter è una squadra forte e questo campionato è equilibrato e lunghissimo e sono convinto che le coppe saranno decisive.”