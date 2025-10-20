Bosz, all. PSV: “Neres, grande giocatore; Lang è un attaccante…”

Vigilia Champions League in Olanda in vista del match del PSV contro il Napoli. L’allenatore Peter Bosz in conferenza stampa per presentare la partita. Le sue dichiarazioni da TMW:

“Se Dest può migliorare? Sì, si può sempre migliorare. Ha 25 anni, è stato infortunato, non ha avuto un bell’anno, può diventare meglio in tutto”.

Col Napoli per i tre punti?

“La volontà di vincere deve esserci sempre da parte nostra, sia che si tratti del Napoli che della Champions League. Sabato abbiamo fatto bene in campionato, ma dovremo ripeterci anche domani contro gli azzurri.

Su Neres.

“L’ho fatto debuttare con l’Ajax. È venuto da me all’Ajax proveniente dal Brasile. È un grande giocatore”

Com’è stato lavorare con Lang?

“Se non lo conosci, hai un’immagine un po’ stereotipata di lui, visto che ha tanti tatuaggi ed è un rapper. Ma io lo conosco ed è molto gentile, socievole e coinvolto coinvolto con i compagni di squadra. Non sarà un capitano, ma nelle ultime due stagioni è stato comunque un leader del PSV. Mi aspettavo che Lang giocasse di più, ma per uno straniero è sempre difficile adattarsi a un nuovo campionato. Ho parlato con lui, sì, ma non prima di questa gara. Negli scorsi giorni mi ha detto che si sta allenando moltissimo. È molto tecnico e sicuramente troverà spazio”.

Sulla partita del Napoli col Manchester City.

“Ho visto il Napoli giocare contro il Manchester City; Conte ha messo in atto una grande strategia in quella partita”

Perché Lang non gioca?

“Non devo dare suggerimenti a Conte, che è un allenatore fantastico. Come ho detto in precedenza, i nuovi giocatori hanno bisogno di un po’ di tempo per adattarsi”.

Problema di fase difensiva per Lang?

“Non è un giocatore molto difensivo, il Napoli lo ha preso come attaccante. È ovvio che debba comunque partecipare anche alle situazioni difensive, ma deve essere utilizzato nel suo ruolo naturale, cioè l’attaccante”.

Ruberebbe qualcosa a Conte?

“Il suo stile di gioco, la sua capacità di giocare con una difesa a quattro, a tre o a cinque…”