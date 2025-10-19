Adnkronos News

Valentino Rossi leggendario, trionfo a Indianapolis 17 anni dopo lo storico duello con Hayden

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Leggendario Valentino Rossi, stavolta non in sella ma al volante. Oggi, domenica 19 ottobre, 'Vale' ha vinto la 8 ore di Indianapolis insieme al belga Charles Weerts e al sudafricano Kelvin van der Linde, suoi compagni di equipaggio. Per l'italiano, la storia torna a ripetersi 17 anni dopo lo storico duello con Nicky Hayden in MotoGp. Il 14 settembre 2008 Rossi aveva trionfato con la sua Yamaha M1 nel Motomondiale, strappando in America un successo fondamentale per agguantare l'ottavo titolo iridato.  Valentino così impreziosisce la sua carriera con una giornata da incorniciare, al debutto nell’Intercontinental GT Challenge: "Siamo anche stati molto fortunati – ha detto dopo il trionfo – e vincere qui è speciale, dopo esserci riuscito in MotoGp". 
[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Marcella Bella a Domenica In: “Lucarelli prova a distruggermi a Ballando con le…

Adnkronos News

Sport, Terza Roma Eco Race: i vincitori dell’edizione 2025 per la guida più…

Adnkronos News

Massacrata dall’ex, 50enne muore dopo tre mesi di agonia in ospedale

Adnkronos News

Ucraina, Zelensky: “Putin non si ferma con le parole, servono passi decisivi…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.