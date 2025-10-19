NewsCalcioRassegna Stampa

Uno per uno: La Gazzetta analizza gli azzurri a Torino

By Gabriella Calabrese
0

 Dalle pagine de La Gazzetta dello Sport i giudizi ed i voti per gli azzurri ieri sera sconfitti per 1-0 dal Torino di Marco Baroni

team image

5

Napoli

Factory della Comunicazione

team image
6
Milinkovic
Ritorno a Torino quasi da spettatore: una parata su Adams, poi tanti rilanci da solito play aggiunto. Sul gol può davvero poco.
team image
5
Di Lorenzo
Si gira sulla finta di Vlasic che poi prende il palo, a vuoto in disperata chiusura su Cholito-gol. Balla tanto, spinge poco.
team image
5,5
Beukema
Con Adams e Simeone c’è da correre molto e lui non sempre si fa trovare nel posto giusto. Mai un anticipo per ribaltare l’azione.
team image
5,5
Juan Jesus
L’ammonizione all’alba del match lo condiziona, così è costretto a dare sempre l’appoggio alle punte, senza rischiare l’anticipo.
team image
5,5
Olivera
Soffre la velocità di Pedersen nel primo tempo, quando ha anche una buona chance in attacco, vanificata da un tacco improbabile.
team image
5
Gilmour
Entra nell’episodio chiave del match dalla porta sbagliata: è lui a servire Simeone.
team image
5,5
Neres
Gioca a destra, la sua posizione preferita. Qualche buono spunto in sprint, ma poi si perde nell’ultimo tocco: peccato enorme.
team image
6
Anguissa
Il più pericoloso sugli spioventi in arrivo dalle fasce, l’ultimo a mollare come sempre. Però non è dominante: è una notizia.
team image
5,5
De Bruyne
Chiude in regia, provando a orchestrare gli ultimi assalti in cerca di un corridoio. Sbilenca una conclusione da buona posizione.
team image
Il migliore
6
Spinazzola
Prima tempo in difficoltà, perché in fondo punta non è. Quando si abbassa, mangia il campo e sforna cross. Impegna Israel due volte da fuori.
team image
5
Lucca
Quanta è dura la vita senza palloni puliti da giocare. Ha il fisico per esaltarsi nella lotta, ma non tiene su un pallone.
team image
6
Lang
Dentro col piglio giusto, con lo spirito di chi sa di giocarsi tanto. Una bella palla per De Bruyne, poi il gol annullato dal Var.
team image
6
Buongiorno
Mezz’ora abbondante, un buon allenamento in vista dei prossimi impegni. E una buona notizia per Conte: l’emergenza è alle spalle.
team image
6
Politano
Poco più di un quarto d’ora per provare a cambiare la storia del match. C’è il palo di mezzo a rovinargli piani e missione…
team image
s.v.
Ambrosino
team image
5
Elmas
Ha l’occasione, la spara in curva
team image
5
Conte
Senza McTominay e Hojlund si ritrova privo dei migliori terminali offensivi. Ma la scelta di Spinazzola alto si rivela troppo prudente.
Potrebbe piacerti anche
Calcio

Napoli, altri due ko: difficile quando le stelle stanno a guardare

Calcio

De Laurentiis: “Anni fa ho pensato ad una squadra americana, in Italia si deve…

News

Esclusiva – Tommaso Mandato e Aldo Putignano a Radio Ibr Scampia

News

Lunedì sera Roberto Beccantini a “Calcio sprint” su Radio Ibr Scampia

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.