Uno per uno: La Gazzetta analizza gli azzurri a Torino
Dalle pagine de La Gazzetta dello Sport i giudizi ed i voti per gli azzurri ieri sera sconfitti per 1-0 dal Torino di Marco Baroni
5
Napoli
6
Milinkovic
Ritorno a Torino quasi da spettatore: una parata su Adams, poi tanti rilanci da solito play aggiunto. Sul gol può davvero poco.
5
Di Lorenzo
Si gira sulla finta di Vlasic che poi prende il palo, a vuoto in disperata chiusura su Cholito-gol. Balla tanto, spinge poco.
5,5
Beukema
Con Adams e Simeone c’è da correre molto e lui non sempre si fa trovare nel posto giusto. Mai un anticipo per ribaltare l’azione.
5,5
Juan Jesus
L’ammonizione all’alba del match lo condiziona, così è costretto a dare sempre l’appoggio alle punte, senza rischiare l’anticipo.
5,5
Olivera
Soffre la velocità di Pedersen nel primo tempo, quando ha anche una buona chance in attacco, vanificata da un tacco improbabile.
5
Gilmour
Entra nell’episodio chiave del match dalla porta sbagliata: è lui a servire Simeone.
5,5
Neres
Gioca a destra, la sua posizione preferita. Qualche buono spunto in sprint, ma poi si perde nell’ultimo tocco: peccato enorme.
6
Anguissa
Il più pericoloso sugli spioventi in arrivo dalle fasce, l’ultimo a mollare come sempre. Però non è dominante: è una notizia.
5,5
De Bruyne
Chiude in regia, provando a orchestrare gli ultimi assalti in cerca di un corridoio. Sbilenca una conclusione da buona posizione.
Il migliore
6
Spinazzola
Prima tempo in difficoltà, perché in fondo punta non è. Quando si abbassa, mangia il campo e sforna cross. Impegna Israel due volte da fuori.
5
Lucca
Quanta è dura la vita senza palloni puliti da giocare. Ha il fisico per esaltarsi nella lotta, ma non tiene su un pallone.
6
Lang
Dentro col piglio giusto, con lo spirito di chi sa di giocarsi tanto. Una bella palla per De Bruyne, poi il gol annullato dal Var.
6
Buongiorno
Mezz’ora abbondante, un buon allenamento in vista dei prossimi impegni. E una buona notizia per Conte: l’emergenza è alle spalle.
6
Politano
Poco più di un quarto d’ora per provare a cambiare la storia del match. C’è il palo di mezzo a rovinargli piani e missione…
s.v.
Ambrosino
5
Elmas
Ha l’occasione, la spara in curva
5
Conte
Senza McTominay e Hojlund si ritrova privo dei migliori terminali offensivi. Ma la scelta di Spinazzola alto si rivela troppo prudente.