Uno per uno: La Gazzetta analizza gli azzurri a Torino

Con Adams e Simeone c’è da correre molto e lui non sempre si fa trovare nel posto giusto. Mai un anticipo per ribaltare l’azione.

L’ammonizione all’alba del match lo condiziona, così è costretto a dare sempre l’appoggio alle punte, senza rischiare l’anticipo.

Soffre la velocità di Pedersen nel primo tempo, quando ha anche una buona chance in attacco, vanificata da un tacco improbabile.

Entra nell’episodio chiave del match dalla porta sbagliata: è lui a servire Simeone.

Il più pericoloso sugli spioventi in arrivo dalle fasce, l’ultimo a mollare come sempre. Però non è dominante: è una notizia.

Il migliore 6 Spinazzola

Prima tempo in difficoltà, perché in fondo punta non è. Quando si abbassa, mangia il campo e sforna cross. Impegna Israel due volte da fuori.