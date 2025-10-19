NewsCalcioNapoli

UFFICIALE SSC Napoli – Vergara e Ambrosino, il futuro è azzurro: contratto fino al 2030

By Vincenzo Buono
La SSC Napoli ha ufficializzato il prolungamento di contratto per Antonio Vergara e Giuseppe Ambrosino, confermando fiducia e progettualità sui propri talenti. Di seguito le due note del club:

“La SSC Napoli comunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Antonio Vergara fino al 30 giugno 2030, con opzione per il prolungamento. All’età di 11 anni entra a far parte del settore giovanile del Napoli. Il 23 agosto 2025 il suo esordio in prima squadra, entrando nel secondo tempo in occasione della gara vinta contro il Sassuolo. Congratulazioni, Antonio!”

“La SSC Napoli comunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Giuseppe Ambrosino fino al 30 giugno 2030, con opzione per il prolungamento. Nel 2013 entra a far parte del settore giovanile del Napoli. Il 30 agosto 2025 il suo esordio in prima squadra, entrando nel secondo tempo in occasione del match vinto al Maradona contro il Cagliari. Congratulazioni, Giuseppe!”

