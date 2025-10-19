Torino-Napoli, beffa per Noa Lang, gol annullato e ammonizione

Il Napoli in realtà la partita col Torino l’aveva pareggiata nel finale di gara, anzi nel recupero, con un gol di Noa Lang, annullato poi per fuorigioco. Il Corriere dello Sport scrive: “Ma quello del Cholito non è stato l’unico schiaffo del destino: al 93′, dopo un secondo tempo di assedio (13 tiri) e imprecisione (3 nello specchio), Lang l’aveva pareggiata all’ultimo sospiro dopo un palo di Politano e aveva anche fatto festa sfrenata, senza maglia; al momento del tiro, però, era in fuorigioco e così gli è rimasta soltanto l’ammonizione. Incredibile e pessimo finale di una giornata nata male”.

