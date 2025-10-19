NewsCalcioNapoli

Simeone segna ancora, Napoli no: i numeri di un ko che pesa

Il Torino ritrova solidità, il Napoli perde certezze.

By Vincenzo Buono
Simeone fa il bis
Giovanni Simeone ha segnato per due presenze di fila in Serie A (contro Lazio e Napoli) per la prima volta da dicembre 2021, quando andò a segno contro Venezia e Atalanta con la maglia del Verona.

A secco
Il Napoli ha perso un match di Serie A senza segnare per la prima volta dallo scorso 8 dicembre (0-1 contro la Lazio). Inoltre, ha perso 2 delle ultime 5 sfide contro il Torino in A, tante quante nelle precedenti 23 gare contro i granata.

Sette gol subiti
Il Napoli ha incassato 7 gol nelle ultime 5 gare di Serie A: solo una rete in meno rispetto alle precedenti 15 sfide di campionato (8).

Clean sheet granata
Il Torino ha vinto senza subire reti una partita casalinga in Serie A per la prima volta dal 23 aprile scorso (2-0 contro l’Udinese). Inoltre, ha chiuso in vantaggio il primo tempo di un match di A sempre per la prima volta dal 23 aprile (contro l’Udinese).

Primi tempi aridi
Il Napoli non ha segnato per tre primi tempi consecutivi in Serie A (contro Milan, Genoa e Torino): è la prima volta con Antonio Conte in panchina e la prima in assoluto da aprile-maggio 2024, quando accadde per quattro gare di fila con Francesco Calzona.

Maripan a 200
Guillermo Maripan ha raggiunto oggi le 200 presenze nei cinque principali campionati europei: 123 con il Monaco, 43 con l’Alavés e 34 con il Torino.

Fonte: Corriere dello Sport

