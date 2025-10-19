Simeone segna ancora, Napoli no: i numeri di un ko che pesa

Simeone fa il bis

Giovanni Simeone ha segnato per due presenze di fila in Serie A (contro Lazio e Napoli) per la prima volta da dicembre 2021, quando andò a segno contro Venezia e Atalanta con la maglia del Verona.

A secco

Il Napoli ha perso un match di Serie A senza segnare per la prima volta dallo scorso 8 dicembre (0-1 contro la Lazio). Inoltre, ha perso 2 delle ultime 5 sfide contro il Torino in A, tante quante nelle precedenti 23 gare contro i granata.

Sette gol subiti

Il Napoli ha incassato 7 gol nelle ultime 5 gare di Serie A: solo una rete in meno rispetto alle precedenti 15 sfide di campionato (8).

Clean sheet granata

Il Torino ha vinto senza subire reti una partita casalinga in Serie A per la prima volta dal 23 aprile scorso (2-0 contro l’Udinese). Inoltre, ha chiuso in vantaggio il primo tempo di un match di A sempre per la prima volta dal 23 aprile (contro l’Udinese).

Primi tempi aridi

Il Napoli non ha segnato per tre primi tempi consecutivi in Serie A (contro Milan, Genoa e Torino): è la prima volta con Antonio Conte in panchina e la prima in assoluto da aprile-maggio 2024, quando accadde per quattro gare di fila con Francesco Calzona.

Maripan a 200

Guillermo Maripan ha raggiunto oggi le 200 presenze nei cinque principali campionati europei: 123 con il Monaco, 43 con l’Alavés e 34 con il Torino.

Fonte: Corriere dello Sport