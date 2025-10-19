Simeone non esulta e si commuove – “Per me è stata una partita molto speciale”

Ieri il Napoli ha affrontato il Torino, perdendo per 1-0, con gol proprio dell’ex Giovanni Simeone, che però dopo la rete non ha esultato. Il Corriere dello Sport scrive: “Impresa Toro. C’è ancora una volta il brivido, con il pari annullato al Napoli per fuorigioco in pieno recupero, ma non la beffa vissuta contro la Lazio e la festa granata, la prima in casa della stagione, è completa. La firma è di Giovanni Simeone, ex di turno che segna il gol decisivo, non esulta e si commuove. D’altra parte, i sentimenti e il ricordo dello scudetto vinto a maggio con gli azzurri non possono evaporare in fretta. «Per me è stata una partita molto speciale – conferma l’argentino -, ho vissuto un sacco di emozioni, ma sono contento per come abbiamo giocato e poi gestito, per aver vinto contro la squadra migliore d’Italia. Il tifoso del Toro ha bisogno di queste cose, di vedere una squadra che lotta fino alla fine; oggi si è visto un ambiente bellissimo, eravamo noi e uno stadio intero a difendere fino all’ultimo». Il Torino si gode così il primato di aver battuto entrambe le capolista del campionato. Marco Baroni gongola: «Giovanni ce lo teniamo stretto, è un esempio. È un risultato importante che ci aiuterà ancora a crescere; ci sono le basi per migliorare molto. Complimenti ai ragazzi per la grande partecipazione. Ho fiducia in questo gruppo perché ha qualità morali e tecniche»”.

Factory della Comunicazione