Serie A: Milan-Fiorentina 2-1: Leao trascina i rossoneri al successo

Il Milan conquista una vittoria fondamentale contro la Fiorentina, vincendo 2-1 al termine di una partita emozionante allo stadio Giuseppe Meazza. Rafael Leao è stato l’assoluto protagonista, siglando una doppietta che ha permesso ai rossoneri di portare a casa tre punti cruciali per la corsa al vertice della Serie A.

La partita è iniziata con un ritmo sostenuto, ma senza grosse occasioni da gol. Entrambe le squadre si sono affrontate con cautela, cercando di non scoprirsi troppo. Il Milan ha cercato di fare la partita, ma la Fiorentina ha difeso con ordine, rendendo difficile per i rossoneri trovare spazi. Il primo tempo si è concluso senza reti, con le due squadre che sono andate negli spogliatoi sullo 0-0.

La seconda metà di gara è iniziata con maggiore intensità. Al 55° minuto, la Fiorentina è passata in vantaggio grazie a un gol di Robin Gosens, che ha sfruttato un errore difensivo del Milan. Il gol ha scosso i rossoneri, che hanno reagito con determinazione. Al 63°, Rafael Leao ha pareggiato i conti con un potente tiro da fuori area che ha lasciato il portiere avversario senza scampo. Il Milan ha continuato a spingere, e al 86° minuto è arrivato il gol della vittoria: Leao ha trasformato un calcio di rigore con freddezza, siglando la sua doppietta e regalando ai rossoneri i tre punti.

Il Milan ha dominato il possesso palla, con il 58,9% contro il 41,1% della Fiorentina. Tuttavia, la squadra di Pioli ha mostrato una difesa solida e ha sfruttato al meglio le poche occasioni create. Il Milan ha concluso con 13 tiri totali, di cui 3 in porta, mentre la Fiorentina ha avuto 3 tiri totali, con 1 in port

Con questa vittoria, il Milan sale a 16 punti in classifica, consolidando la sua posizione nelle zone alte della Serie A. La Fiorentina, invece, rimane in difficoltà, con soli 3 punti in sette partite.