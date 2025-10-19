Serie A: Atalanta-Lazio 0-0, tanta Dea, poca Lazio e nessun goal

Termina con un altro 0-0 la grande sfida tra Atalanta e Lazio. Nonostante il risultato senza reti ci sono state non poche emozioni. È soprattutto la Dea che si crea pericolosa, soprattutto nel secondo tempo, mentre la squadra di Sarri è più da ripartenza, senza creare però grandi occasioni da goal. I nerazzurri colpiscono anche un palo su un grande tiro al volo di Zappacosta. Nel primo tempo, invece, la Lazio perde Cancellieri per un problema ai flessori che lo costringe al cambio, in un momento in cui l’ala di Sarri stava facendo molto bene. Juric e la sua Atalanta rimangono gli unici imbattuti in Serie A, con un pareggio però che è molto amaro alla bocca dei tifosi di casa.

TABELLINO ATALANTA-LAZIO:

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi 6; Djimsiti 6, Hien 6, Ahanor 6 (67′ Scalvini 6); Zappacosta 6, Pasalic 6 (67′ De Roon 6), Ederson 6, Bernasconi 6; De Ketelaere 5.5, Sulemana 5.5 (67′ Krstovic 6), Lookman 5 (82′ Maldini sv). Allenatore: Juric

LAZIO (4-3-3): Provedel 6; Marusic 6.5 (86′ Lazzari sv), Gila 6, Romagnoli 6, Tavares 6 (86′ Provstgaard sv); Cataldi 6, Guendouzi 6, Basic 6.5 (75′ Vecino sv); Cancellieri 6 (22′ Isasken 6), Dia 5.5, Zaccagni 6 (76′ Pedro 6). Allenatore: Sarri.

Arbitro: Collu (sez. Cagliari)

Ammoniti: De Ketelaere (A), Sulemana (A), Pasalic (A), Hien (A)