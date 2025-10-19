Salute

Sanità, a Kamel Ghribi il premio Dea Roma al gala del Niaf

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Durante la serata di gala della Niaf è stato consegnato il premio Dea Roma al presidente di Gksd Invest holding e vicepresidente del gruppo San Donato, Kamel Ghribi. "Voglio dedicare questo riconoscimento a tutti i medici, i ricercatori, e tutti coloro che nell’ambito ospedaliero ogni giorno si impegnano per assicurare la salute e la dignità delle cure a coloro i quali sono in difficoltà e in sofferenza – ha commentato Ghribi ricevendo il premio – La salute insieme alla libertà + la cosa a cui ogni essere umano tiene di più e noi dobbiamo dare il giusto tributo a coloro i quali permettono di tutelarla".  A conclusione del suo intervento, Ghribi ha voluto sottolineare l’importanza delle leadership attuali dell’Italia e degli Stati Uniti, che grazie al rapporto tra Giorgia Meloni e Donald Trump, "continuano ad alimentare la fraterna amicizia e lo storico legame tra il popolo statunitense e italiano, uniti da molte generazioni di legami che riguardano la storia e financo l’origine di questi due popoli straordinari". 
[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Salute

Torino, rimosso cancro prostata con robot e incisione di soli 3,5 cm sul paziente…

Salute

Microbiota target longevità, Ddl per l’accesso alle cure pazienti con disbiosi…

Salute

Migliorare la valutazione della postura in contesti clinici e sportivi, azienda di…

Salute

Malattie rare, Fontana (NeMo): “Alleanza pubblico-privato è stata…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.