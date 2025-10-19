napoli
NewsCalcioRassegna Stampa

Sacchi, Gazzetta: “Perdono le prime in classifica, Napoli e Roma, e lassù in vetta, una mischia pazzesca”

By Emilia Verde
0

L’ex tecnico del Milan e della Nazionale, Arrigo Sacchi, nel suo editoriale per La Gazzetta dello Sport, scrive in merito alla classifica dopo la sconfitta del Napoli e della Roma, e la vittoria dell’Inter. “Rivoluzione! Perdono le prime in classifica, Napoli e Roma, e lassù in vetta, adesso, c’è una mischia pazzesca. A quota 15 punti l’Inter, che ha sbancato l’Olimpico, aggancia la vetta, e oggi la Juve, vincendo a Como (cosa tutt’altro che semplice, per la verità), può aggiungersi al terzetto, mentre il Milan, se supera la Fiorentina a San Siro, può addirittura balzare in testa. La Serie A non sarà il campionato più divertente a livello di gioco, non sarà il più qualitativo, non sarà il più innovativo, ma è di sicuro il più incerto e, di conseguenza, il più emozionante”.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

ESCLUSIVA di Gianluca Gifuni a Radio Ibr Scampia

X

La Gazzetta – I promossi e bocciati di Torino/Napoli

News

La moviola – Resta qualche dubbio sul gol di Simeone, non sufficiente…

News

Conte: “Il Napoli ha fatto tutto da solo. Mercato? Non mi va di dire sempre le…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.