Sacchi, Gazzetta: “Perdono le prime in classifica, Napoli e Roma, e lassù in vetta, una mischia pazzesca”

L’ex tecnico del Milan e della Nazionale, Arrigo Sacchi, nel suo editoriale per La Gazzetta dello Sport, scrive in merito alla classifica dopo la sconfitta del Napoli e della Roma, e la vittoria dell’Inter. “Rivoluzione! Perdono le prime in classifica, Napoli e Roma, e lassù in vetta, adesso, c’è una mischia pazzesca. A quota 15 punti l’Inter, che ha sbancato l’Olimpico, aggancia la vetta, e oggi la Juve, vincendo a Como (cosa tutt’altro che semplice, per la verità), può aggiungersi al terzetto, mentre il Milan, se supera la Fiorentina a San Siro, può addirittura balzare in testa. La Serie A non sarà il campionato più divertente a livello di gioco, non sarà il più qualitativo, non sarà il più innovativo, ma è di sicuro il più incerto e, di conseguenza, il più emozionante”.

Factory della Comunicazione