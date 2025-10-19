Rrahmani sta per tornare: Napoli spera, ma la difesa resta in bilico

Il Napoli di Antonio Conte vive ore di forte apprensione per una fragilità difensiva che sta minando il cammino azzurro. La recente sconfitta contro il Torino ha riacceso un campanello d’allarme: la retroguardia, complici le assenze e un assetto ancora da registrare, sta concedendo troppo, incassando gol che pesano non solo sul risultato, ma anche sul morale della squadra. Il clean sheet manca ormai da 50 giorni, dal 30 agosto escorso.

L’elemento centrale di questa crisi è l’assenza del pilastro Amir Rrahmani. Il difensore kosovaro è un perno cruciale, capace di garantire equilibrio e solidità, e la sua mancanza (è ai box dalla sosta di settembre) si sta facendo sentire in modo significativo. Fortunatamente per Conte, arrivano notizie positive in tal senso. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, c’è un cauto ottimismo nel ritiro partenopeo: Rrahmani potrebbe tornare a disposizione di Conte in tempo per il big match contro l’Inter. Un recupero fondamentale per ricostruire il muro difensivo che ha caratterizzato la scorsa stagione. Ma l’attesa del centrale kosovaro non può rappresentare un alibi per l’imminente impegno europeo. La prossima tappa è la cruciale sfida di Champions League a Eindhoven e lì Rrahmani sarà ancora assente. Per dare un segnale di ripartenza e rilanciare le proprie ambizioni internazionali, servirà il miglior Napoli, a prescindere da chi scenderà in campo. Conte esige risposte immediate, l’Europa non aspetta.

Fonte: TMW