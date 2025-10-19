Serie A femminile- 3° giornata- Primo k.o. in campionato per il Napoli Women
Al "Piccolo" termina 1-3 per le giallorosse
CERCOLA- Al “Piccolo”, il Napoli ospita la Roma con entrambe a punteggio pieno con 6 punti. Per il Napoli, Sassarini è privo di Banusic in avanti, mentre Rossettini per la Roma, deve fare a meno di Giugliano a centrocampo.
La prima frazione di gioco è divertente ed equilibrata. Al 9′, scambio tra Viens e Haavi in ripartenza, con la norvegese Viens che non capitalizza. Dopo 1′, sempre Viens calcia male dopo l’assist di Dragoni. Al 35′, super chance per le ospiti di mister Rossettini quando Bergamaschi colpisce di testa su assist di Kuhl, ma Bacic si difende in angolo. Nonostante il forcing delle ospiti, il Napoli tiene botta anche al 42′, quando Bacic respinge la conclusione defilata di Corelli, deviandola in corner. Nei cinque di recupero, non va registrato nulla di rilievo.
Nella ripresa, partenza lampo della Roma che la sblocca dopo sessanta secondi con Dragoni su assist di Bergamaschi: è 0-1. Al 3′, la Roma alza i ritmi e raddoppia con l’ex Corelli sul primo palo su assist di Viens (0-2). Improvviso blackout delle partenopee che però reagiscono al 6′ con Floe, ma l’estremo difensore della Roma nega la gioia all’attaccante azzurra. Le azzurre continuano ad insistere ma, nel momento migliore, subiscono il tris della Roma (37′) ancora con Alice Corelli che , di sinistro, infila Bacic sul suo palo per lo 0-3 che legittima la prestazione sontuosa del secondo tempo per l’undici di Rossettini. Al 44′, ci prova anche la neo-entrata Pandini da lontano, ma Bacic le dice di no. Al 45′, il Napoli si porta sull’1-3 , con la belga Vanmechelen che rende il passivo meno roboante. 5′ di recupero anche nel secondo tempo.
La serie A osserverà riposo per la Nazionale impegnata in due amichevoli internazionali, con le azzurre che si ritroveranno per preparare la trasferta di Parma.
TABELLINO
MARCATORI: 1′ st G. Dragoni (R), 4′ st A. Corelli (R), 38′ st A. Corelli (R), 46′ st D. Vanmechelen (N)
Napoli Women (4-4-2): D. Bačić, C. Brooks, H. Barker, K. Kozak (↓ 32′ st), C. Nielsen, N. Muth (↓ 32′ st), M. Henriksen Jusjong, A. Carcassi (↓ 21′ st), M. Bellucci (↓ 21′ st), T. Pettenuzzo (↓ 21′ st), M. Giordano
A disposizione: B. Beretta, S. Hornschuch, G. Sliskovic, M. Gianfico, M. Sciabica (↑ 21′ st), M. Troan (↑ 21′ st), T. Penzo, M. Doucoure (↑ 21′ st), A. D’Angelo, D. Vanmechelen (↑ 32′ st), F. Vischi, G. Langella (↑ 32′ st)
All: Sassarini David
Roma (4-3-3): R. Baldi, K. Veje, W. Heatley, S. Van Diemen, V. Bergamaschi (↓ 32′ st), K. Kühl Møller (↓ 17′ st), A. Rieke (↓ 26′ pt), E. Haavi (↓ 32′ st), G. Dragoni (↓ 16′ st), A. Corelli, E. Viens
A disposizione: O. Lukasova, V. Soggiu, O. Valdezate, A. Pilgrim (↑ 16′ st), S. Oladipo, G. Greggi (↑ 26′ pt), M. Pante (↑ 32′ st), M. Pandini (↑ 17′ st), F. Thøgersen (↑ 32′ st)
All: Rossettini Luca
AMMONITI: 31′ pt M. Giordano (N), 45′ st S. Van Diemen (R)
ARBITRO: B. Spina
La conferenza stampa, la domanda del nostro inviato Maurizio Stabile al mister del Napoli Sassarini
Il Mister della Roma