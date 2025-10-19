Personalità e buone trame: Lang spera nella sua Olanda

Poteva evitare la sconfitta al Napoli ed essere un’iniezione di fiducia incredibile per lui, quel gol in zona Cesarini di Noa Lang...Lo scrive anche il CdS: “Un gol allo scadere, il primo con la maglia del Napoli, per pareggiare una partita dal peso specifico già importante. Tutto perfetto fino alla sorpresa non gradita: il fuorigioco, ravvisato qualche istante dopo. […] Si era sistemato davanti a Spinazzola sull’out mancino e aveva cominciato a dialogare con qualità con De Bruyne, cui aveva servito un assist invitante non convertito in gol dalla zona del dischetto. Bel feeling tra i due, trame interessanti tra le linee, sulla trequarti, creando pericoli tra le maglie del Torino. Ottimo impatto per Lang. […] Ulteriori indizi di crescita già ieri. Buoni spunti e poi la rete nel finale che avrebbe cambiato le sorti della sua partita e di quella del Napoli. Una mezz’ora di personalità e qualità per l’olandese alle porte del ritorno a casa. Martedì, per la terza giornata della fase campionato di Champions League, il Napoli farà visita al Psv, club con il quale Lang ha vinto due scudetti in due anni indossando la maglia numero dieci. […] Lang spera di avere un’altra opportunità proprio in Olanda. Vorrà fare bella figura ad Eindhoven, che è stata casa sua per due anni. Arrivarci con un gol sulle spalle – così pesante, così importante – avrebbe avuto tutt’altro sapore. Ma ci sarà tempo per rifarsi”

Factory della Comunicazione