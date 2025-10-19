Adnkronos News

Parigi, rapina al Museo del Louvre

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Colpo di scena nel cuore della capitale francese: questa mattina si è verificata una rapina al Museo del Louvre, uno dei luoghi simbolo di Parigi. La notizia è stata resa pubblica dalla ministra della Cultura francese, Rachida Dati, tramite un messaggio su X. "Questa mattina si è verificata una rapina all'apertura. Non si sono registrati feriti. Io sono presente sul posto insieme al personale del museo e alla polizia. Le indagini sono in corso", ha scritto la ministra. Secondo quanto riferito, i banditi si sarebbero introdotti nel museo nei primissimi momenti dell'apertura, mentre cominciavano ad arrivare i primi visitatori. Le circostanze del colpo sono ancora poco chiare e non è stato confermato se opere d'arte o oggetti di valore siano stati trafugati. Il Louvre è stato immediatamente chiuso "per motivi eccezionali", come comunicato dallo stesso museo sui canali ufficiali. Le autorità hanno invitato i cittadini e i turisti a non recarsi sul posto, mentre l'area è presidiata dalle forze dell’ordine. Un'indagine è stata immediatamente aperta per chiarire la dinamica dei fatti e verificare eventuali ammanchi. La ministra ha assicurato massima collaborazione tra istituzioni, polizia e direzione museale. Il Louvre, visitato ogni anno tra 8 e 10 milioni di persone e noto in tutto il mondo per custodire capolavori come la Gioconda di Leonardo da Vinci, è considerato uno dei musei più sorvegliati d'Europa. 
—internazionale/[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Meloni alla Niaf: “Cultura woke vuole cancellarci, si sbagliano”

Adnkronos News

Donna investita e uccisa a Fiumicino, obbligo di dimora per 35enne

Adnkronos News

Papa ha proclamato sette nuovi santi

Adnkronos News

David Attenborough da record, a 99 anni vince il Daytime Emmy Award

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.