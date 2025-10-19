Napoli, serve più concretezza sotto porta: Hojlund in dubbio per Eindhoven, McTominay verso il forfait

Durante un collegamento su Sky Sport 24, l’inviato Massimo Ugolini ha analizzato la situazione in casa Napoli alla vigilia della trasferta di Champions contro il PSV Eindhoven. Dopo il ko di Torino, anche Spinazzola ha evidenziato la scarsa efficacia sotto porta, uno dei problemi principali per gli azzurri in questa fase della stagione.

Le prossime ore saranno decisive per capire se Hojlund riuscirà a recuperare in tempo per la gara in Olanda, mentre le condizioni di McTominay destano maggiore preoccupazione: il centrocampista ha ancora sei punti di sutura sulla caviglia sinistra a causa di un colpo subito in allenamento e difficilmente sarà convocato. La squadra partirà per Eindhoven dopo la rifinitura prevista domani a Castel Volturno.