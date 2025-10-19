Napoli, occasione di riscatto in Champions contro il PSV: dirige il tedesco Siebert

Dopo la sconfitta in campionato contro il Torino, il Napoli punta a rialzarsi subito nella terza giornata di Champions League in casa del PSV Eindhoven. La sfida sarà arbitrata dal tedesco Daniel Siebert, assistito dai connazionali Folytn e Seidel, con Schlager come quarto uomo e il duo Dingert-Dankert al VAR. Siebert ha un solo precedente con gli azzurri: il match di Europa League del febbraio 2021 al Maradona contro il Granada, vinto 2-1 dal Napoli ma non sufficiente per evitare l’eliminazione.

Fonte: Il Mattino