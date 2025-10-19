Napoli-Inter, trasferta vietata ai residenti in Lombardia

Massima allerta a Napoli per il big match tra gli azzurri di Antonio Conte e l’Inter, in programma per sabato prossimo. La Prefettura di Napoli, dopo l’ammonimento dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive e le successive valutazioni del CASMS, ha ufficializzato un provvedimento restrittivo di alto livello per ragioni di ordine pubblico.

Factory della Comunicazione

È stato disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti in Lombardia. La misura è diretta a prevenire disordini, considerata l’accesa e storica rivalità tra le due tifoserie, ritenuta dalle autorità un “profilo di alto rischio”. Di fatto, si impedisce l’accesso allo stadio ai tifosi interisti provenienti dalla regione. L’unica parziale deroga al provvedimento riguarda i sostenitori nerazzurri non residenti in Lombardia. Questi potranno acquistare i tagliandi per il Settore Ospiti, ma solo se in possesso della Fidelity Card della F.C. Internazionale. Come si legge nella nota ufficiale, il provvedimento è stato adottato su parere della Questura di Napoli e mira a garantire la massima sicurezza pubblica in occasione di una sfida che va oltre il campo da gioco. Dunque la scenografia sugli spalti vedrà una limitata presenza del tifo ospite, con le autorità impegnate a mantenere l’ordine in un evento bollato come ad “alto rischio”.

Fonte: TMW