Napoli-Inter, big match a rischio per Thuram: Chivu valuta le alternative in attacco

Dopo l’impegno in Champions League, il Napoli si prepara a ospitare l’Inter di Chivu sabato alle 18:00 in un big match che potrebbe vedere l’assenza di Marcus Thuram. L’attaccante francese, fermo per un infortunio muscolare rimediato il 30 settembre contro lo Slavia Praga, continua il suo percorso di recupero ma non è ancora al meglio.

Come riportato da Matteo Barzaghi di Sky Sport, Thuram ha lavorato con il gruppo ma ha osservato un giorno di riposo, e l’Inter non intende correre rischi. La sua presenza al Maradona dipenderà dalle prossime ore: sarà convocato solo se pienamente recuperato. In caso contrario, Chivu dovrà ridisegnare l’attacco nerazzurro in una sfida che si preannuncia cruciale per entrambe le squadre.

