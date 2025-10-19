Napoli, doppio rinnovo fino al 2030 per Ambrosino e Vergara: «È bello esserci arrivati insieme»

Il Napoli rinnova la fiducia nei suoi giovani talenti prolungando fino al 30 giugno 2030 i contratti di Giuseppe Ambrosino e Antonio Vergara, entrambi cresciuti nel vivaio azzurro. L’annuncio è stato accompagnato da un video dal titolo simbolico: «È bello esserci arrivati insieme». Ambrosino, procidano, è nel club dal 2013 ed ha esordito in prima squadra lo scorso 30 settembre. Vergara, originario di Frattaminore, veste l’azzurro dall’età di 11 anni e ha debuttato in Serie A il 23 agosto 2025 contro il Sassuolo, proprio sul campo dove due anni prima si era infortunato gravemente.

I due ragazzi, legati da una profonda amicizia, hanno raccontato con emozione il loro percorso e la gratitudine verso il club: entrambi vedono nel rinnovo un segno di fiducia e una spinta per continuare a crescere insieme nel loro sogno azzurro.

Factory della Comunicazione

Fonte: Il Mattino