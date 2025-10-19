Napoli, altri due ko: difficile quando le stelle stanno a guardare

E poco prima del fischio d’inizio...Out Hojlund e McTominay. E’ ovvio che la sconfitta non può essere solo figlia dell’assenza contemporanea dei due ex United, ma è chiaro che un peso specifico nelle difficoltà – soprattutto offensive – l’ha avuto. Scrive La Gazzetta dello Sport: “Altri due infortuni. Altri due pilastri rimasti a guardare. È l’immagine del sabato napoletano e anche la fotografia del momento dei campioni d’Italia: vedere Rasmus Hojlund e Scott McTominay seduti uno accanto all’altro, senza poter dare un contributo alla squadra, è stato il primo messaggio negativo di una giornata da dimenticare in fretta, per Conte e per il popolo azzurro. Venerdì pomeriggio, qualche strano sentore che qualcuno dei big non fosse al meglio si era percepito. Ma la doccia gelata è arrivata alla consegna delle distinte. Con Hojlund e McTominay nemmeno in panchina. Il Napoli si è affrettato poi a mandare un comunicato: “McTominay e Hojlund non sono disponibili per il match. Per McTominay trauma contusivo alla caviglia sinistra, per Hojlund affaticamento muscolare alla coscia sinistra”. Un bollettino terribile, che di colpo ha privato il Napoli di altri due insostituibili. E delle due armi migliori in fase offensiva.”

