Adnkronos News

Milan-Fiorentina, per Pioli il ritorno a San Siro è da brividi

By Adnkronos
0

(Adnkronos) –
Milan-Fiorentina di oggi, domenica 19 ottobre, regala anche il grande ritorno di Stefano Pioli a San Siro. Lo stadio in cui il tecnico ha trascinato i rossoneri allo storico scudetto del 2022, vinto all'ultima giornata al termine di un lungo duello contro l'Inter: "È un'emozione – ha detto l'allenatore viola pochi minuti prima del fischio d'inizio, ai microfoni di Dazn – è la prima volta che torno qua e sicuramente mi aspettavo di emozionarmi. Quello che abbiamo vissuto insieme io e il Milan in questo stadio è qualcosa di eccezionale. Il nostro momento è quello che è, dobbiamo rimanere concentrati sulla partita da fare".  Prima della sfida, Pioli è stato accolto dai cori dei tifosi rossoneri e 'accompagnato' in panchina dall'immancabile 'Pioli is on fire', il leitmotiv a cui si legano i suoi 5 anni nella Milano rossonera. Poi, anche un emozionato abbraccio con Zlatan Ibrahimovic, tra i protagonisti della sua esperienza con il Diavolo.  
[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Formula 1, oggi il Gp delle Americhe – La gara in diretta

Adnkronos News

Manovra, la bozza: calano accise benzina ma aumentano per gasolio

Adnkronos News

Serie A, oggi Milan-Fiorentina – La partita in diretta

Adnkronos News

Manovra, la bozza: bonus mamme aumenta a 60 euro al mese

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.