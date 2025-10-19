CalcioNapoliNews

In Olanda forse Hojlund, più difficile vedere McTominay

By Gabriella Calabrese
La comunicazione al momento delle distinte. Fermi ai box anche Rasmus Hojlund e Scott McTominay per infortunio. Il Napoli contro il Torino senza la sua “proposizione offensiva”. Per McTominay si tratta di trauma contusivo alla caviglia sinistra (con tanto di sei punti di sutura), per Hojlund, invece, un affaticamento muscolare alla coscia sinistra. E martedì si gioca. La Gazzetta dello Sport parla dei possibili tempi di recupero: “Tra due giorni, però, si torna già in campo ed è quindi corsa contro il tempo per il loro recupero. La sensazione, al momento, è che sarà complicato vedere McTominay in campo a Eindhoven – dovrebbe giocare con i punti? -, mentre forse Rasmus potrebbe farcela”.

