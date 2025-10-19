Il Napoli, prevedibile, non ha saputo approfittare (Sacchi per Gazzetta)

L’ex tecnico del Milan, Arrigo Sacchi, nel suo editoriale per La Gazzetta dello Sport, ha parlato della sconfitta del Napoli, ieri contro il Torino. “Il Napoli, invece, pur considerando le due assenze pesanti, non mi è sembrato brillante come lo vorrebbe Antonio Conte. Troppo prevedibile la manovra offensiva. Troppa lentezza in generale. Quando nella ripresa il Torino ha arretrato il baricentro, i ragazzi di Conte non hanno saputo trovare la chiave per scardinare la difesa avversaria. È un aspetto su cui si deve lavorare per arrivare ad altissimo livello, cosa che il Napoli può fare. Martedì è di scena a Eindhoven contro il Psv, in Champions League, e in quell’occasione capiremo se questa sconfitta è da attribuire a un comprensibile cortocircuito (ne capitano nell’arco di una stagione) o se, al contrario, sia necessario registrare qualche meccanismo o qualche posizionamento in campo. C’è poco tempo per recuperare, ma sono sicuro che Conte saprà sfruttarlo nel modo migliore”.

