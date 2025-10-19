Il Mattino – I top e i flop della trasferta piemontese

Factory della Comunicazione

LUCCA 4,5 Sostituire Hojlund in questo momento è impresa ardua per molti, anche per lui. Lorenzo potrebbe sfruttare qualche buona idea dei compagni, ma la corsa in avanti non è sempre nelle sue corde come quando in campo c’è il danese. Almeno può sfruttare i centimetri e la presenza in area: il primo cross gli arriva dopo un quarto d’ora, non ce ne saranno troppi altri dopo.

GILMOUR 4,5 Ci prova a sostituire Lobotka, ma Billy ha caratteristiche tutte diverse. Non sfruttabili al massimo in casa di una squadra che tiene il baricentro più basso della linea della palla sempre. È sfortunatissimo in occasione del gol del vantaggio del Toro: gli assist al Cholito valevano solo un anno fa.

ANGUISSA 6 Molto bene in fase offensiva, spesso arranca quando deve ripiegare. Un suo colpo di testa sfiora il pareggio nella ripresa. È l’ultimo ad arrendersi: indispensabile.

LANG 6: Ottimo impatto: crea subito un’occasione d’oro. Poteva regalarsi una serata d’oro, il Var glielo nega.

CONTE 5 È la serata del mancato rischio: non rischia lui McTominay e Hojlund, non rischia il Napoli di vincere la partita. E al 90’ il Var gli nega anche l’unica gioia, quella di un punto. Una serata storta, ma a Torino si vede forse la peggiore versione degli azzurri in questo avvio della stagione. Eppure Baroni non fa troppo per complicare la vita agli azzurri: schermo continuo su De Bruyne, baricentro basso e ripartenze pronte con le due punte. Con Lucca il Napoli di Conte perde l’arma più interessante che aveva trovato fin qui, quella della profondità. Elmas potrebbe premiarlo, ma nel finale conferma la partita stregata. Torino è casa sua ma viene ingiustamente sommerso dai cori ostili dei padroni di casa. Non aveva mai perso al rientro da una sosta di campionato da quando è a Napoli: c’è sempre una prima volta.

Fonte: Il Mattino