Il dubbio: Simeone è meglio di Lucca? Ci fa chiarezza il prof. Ariemma

“No. il problema è semmai che ci sono calciatori capaci di aderire aderire a una certa e definita tipologia di squadra, di obiettivi, eccetera. Simeone e Lucca sono il top se aspiri alla Conference. Ricordiamoci tutti che Simeone, negli ultimi due campionati, ci ha dato la miseria di un gol a stagione, ma, a parte l’anno spallettiano dei pianeti allineati (4 gol, dei quali 3 importanti per il peso enorme ma non per la quantità, e segnati sempre nel finale, in situazioni in cui garra e cazzimma contavano più di fioretto e champagne), ne faceva di più a Cagliari, a Verona, a Genova, a Firenze. Lucca un anno fa ne ha fatti 14 nell’Udinese. Dunque Lucca è un attaccante “che funziona” per quel tipo di squadra e obiettivo (le questioni tattiche vengono dopo, i cross che non gli arrivano anche). Dire “era meglio che tenere Simeone” è una cosa che non ha molto senso; ha avuto invece senso dare via un trentenne per un venticinquenne, semmai è una follia averlo fatto per 31+9″.

A Cura Enrico Maria Ariemma (Professore di lingua e letteratura latina all’università di Fisciano)