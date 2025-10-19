Il Corriere dello Sport vota il Napoli di Torino, nonostante tutto 7 sufficienze

Dalle pagine del CdS

Factory della Comunicazione

Senza Lobotka e Rrahmani, e con Politano e Buongiorno a mezzo servizio, è costretto a rinunciare anche a Hojlund e McTominay: problemi su problemi veri che lo costringono a cambiare strategia. Ma la scelta di un tridente più prudente, con Spinazzola al posto di Lang per innescare la linea a cinque, è da rivedere.



Simeone ne salta tre, Vanja compreso, e fa 1-0. A salvarlo da un tiro di Vlasic, invece, è il palo.



Dal suo lato attacca Nkounkou, una spina conficcata nel fianco, e in fase offensiva produce pochino. Steso anche lui dalla splendida giocata del Cholito.



Risultati alterni contro Adams, più spesso dalle sue parti. È il terzo uomo a finire nel trappolone del gol, ma è ancora una volta da rivedere sul piano della sicurezza e delle scelte.



Simeone è il suo totem e il duello è complicato, ma sul gol era salito per lasciarlo in fuorigioco e a beffarlo, alla fine, è Gilmour.



Un rientro importante a casa sua, figlio granata.



Da terzo centrale si occupa di Casadei, aggressivo e fastidioso nelle pressioni e con gli inserimenti. E per il resto, poche iniziative.



Lo spezzone migliore – nonché il più ampio – della sua esperienza. Con clamorosa beffa al 93’: segna e impazzisce di gioia, si sfila la maglia. Ma il Var cancella tutto per fuorigioco e gli resta solo l’ammonizione. In crescita, però.



Duella con Vlasic, un tipo tosto, e nonostante una certa voglia e un po’ di movimento, raramente trova spazio calpestabile. Si intristisce ma non molla e ci prova al tiro e di testa (parata e traversa al minuto 61).



Intenzione buona sul gol del Toro, per carità, ma per rubare palla al Ché finisce per rimettere in gioco Simeone: mancanza totale, e fatale, di lucidità. Corre e lotta. Sì. Ma quell’errore, ahilui, costa una sconfitta.



Ha la palla del pari a due minuti dal 90’ e la divora. Lui è l’ex generoso della serata.



È l’unico ad accendere qualche luce con Neres e Spina, e soprattutto è il più pericoloso al tiro: sfortunato al 15’, impreciso al 23’ della ripresa da ottima posizione. Aiuta in regia, si sacrifica tanto: una delle rare note liete.



È l’unico in grado di saltare l’uomo, anche se Nkounkou è un osso duro, e di produrre iniziative e cross (8) fino a che resta in campo. Da rivedere al tiro e in generale nella precisione, ma è tra i pochi a salvarsi.



Entra e sforna 5 cross. A raffica.



Torinese di Moncalieri, non sfrutta a dovere la chance dal 1’ dopo tanta panchina. Vero è che lo servono poco e male, soprattutto nel gioco aereo, ma la morsa Coco-Maripan funziona.



Parte da esterno del tridente a sinistra, poi si abbassa quando entra Lang e comunque resta l’uomo che affonda di più: 10 cross e 4 tiri. L’ultimo ad arrendersi.

Fonte; CdS