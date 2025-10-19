Hojlund e McTominay, riposo forzato oggi per esserci domani

METTIAMOLA COSÌ: ALMENO IN OLANDA, TRA 48 ORE, POTRANNO ESSERE FRESCHI

Factory della Comunicazione

Mettiamola così: almeno in Olanda, tra 48 ore, potranno essere freschi. Il Napoli resta a guardare in campo, Scott McTominay e Rasmus Hojlund restano a guardare in tribuna, grandi assenti non annunciati della vigilia. Tutti se li aspettano titolari e loro, invece, nemmeno mettono le scarpette. In borghese sin dal primo minuto. Un’altra doppia assenza, come era già capitato anche a Milano: in quella occasione furono Spinazzola e Olivera i grandi esclusi, con la difesa monca di due elementi. Stavolta ci ha pensato il centrocampo a complicarsi la vita.

Non c’erano stati troppi dubbi alla vigilia. Infatti sia il danese che lo scozzese erano attesi in campo regolarmente al proprio posto. Anzi: qualche problema c’era stato per Scott, tra un rientro complicato dalla nazionale e un colpo subìto a poche ore dalla partita. Ma non sembrava poter accendere l’allarme. E infatti l’allarme s’è acceso da solo quando il suo nome mancava dalla distinta di Torino . Peccato: proprio qui, un anno fa, era stato decisivo per la vittoria. E forse avrebbe potuto ripetersi. Poi arrivavano entrambi da una partenza lanciata: un gol per lo scozzese in nazionale, tre addirittura per la punta danese. Come fai a tenere fuori due momenti così? Invece Conte ha ragionato, ha frenato tutto, non ha rischiato. L’esempio recente era stato Politano : non frenato prima della sosta e poi incappato in un guaio muscolare che ha reso tutto più complicato in queste due settimane. Quello che resta è un non-rischio improvviso. E stavolta pure diverso da Milano: in quella occasione i due assenti non erano neppure partiti, stavolta gli ex Manchester United sono arrivati fino a Torino per essere esclusi. L’aria piemontese, forse, potrebbe aiutarli.

A fare chiarezza, allontanando qualsiasi nube, ci aveva pensato anche Giovanni Manna poco prima della partita, rispondendo agli interrogativi dei tifosi e non solo: «Giochiamo tante partite, è inutile in questo momento correre dei rischi» – aveva detto a Dazn il ds azzurro analizzando la situazione – «Soprattutto per Hojlund che ha un affaticamento muscolare». Un guaio che non è un infortunio, ma che potrebbe diventarlo. Ricordate Conte in conferenza venerdì? «Quando un calciatore è affaticato devi tenerlo fuori, potrebbe farsi male». Ecco, proprio così. Negli ultimi test la condizione del danese non era parsa al meglio. Anche Manna ha provato a illuminare di più: «Tra poche ore dobbiamo partire per la Champions, è importante non correre dei rischi quando non è opportuno farlo». E McTominay? Un guaio piccolo e fastidioso, una ferita procurata giovedì con dei punti di sutura: «Ha preso un colpo e precauzionalmente è meglio evitare di farlo giocare, abbiamo deciso di preservarlo di comune accordo».

La domanda – amara – dei tifosi è ora onestamente solo una: chi ci sarà martedì sera in casa del Psv ? Le buone notizie sono di Buongiorno e Politano , entrambi ampiamente recuperati e in campo nel secondo tempo ieri sera a Torino . Alessandro e Matteo si candidano per un posto da titolare in Champions. E con ogni probabilità anche McTominay e Hojlund si giocheranno il posto: il danese può riprenderselo con sicurezza smaltendo la fatica, lo scozzese potrà invece vivere un ballottaggio.