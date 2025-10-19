Fernando Siani analizza il momento del Napoli

Fernando Siani, giornalista, ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, nel corso del podcast ‘The Table’, si è soffermato proprio sulle prospettive del Napoli tra campionato e Champions: “Conte? Mi auguro anche per lui che questa stagione possa essere di discontinuità rispetto al passato, perché effettivamente per lui la Champions è sempre stata un disastro. Io ero all’Inter quando Conte vinse lo scudetto con i nerazzurri. Quella squadra era la più forte degli ultimi 10 anni, molto più forte di quella che ha fatto la prima finale di Champions League e poi la seconda con Inzaghi. E in quella occasione l’Inter con Conte fece l’ultimo posto in un girone di Champions League ridicolo. Una cosa inaccettabile. Poi stravince lo scudetto perché era davvero fenomenale”.

Factory della Comunicazione

In generale Conte ha sempre fatto delle brutte campagne europee, però da come l’ho percepito mi sembra che anche lui ora voglia dimostrare di non essere un allenatore buono solo nei suoi confini. Il Napoli ha la squadra per fare una bella Champions League. De Bruyne è un acquisto europeo, non credo sia stato preso per rivincere lo scudetto. Secondo me la Champions per il Napoli sarà un bel banco di prova.

“Credo che il Napoli baratterebbe tranquillamente il rivincere lo Scudetto con una finale di Champions, anche se non la vinci. Non so i tifosi, ma i giocatori del Napoli e Conte firmerebbero per non rivincere lo scudetto e fare una finale di Champions. Sarebbe una dimostrazione che anche a livello europeo il Napoli è una grandissima squadra”.