Adnkronos News

Femminicidi, Viminale: “44 nei primi 9 mesi del 2025, in calo dell’8%”

By Adnkronos
0

(Adnkronos) –
Femminicidi in calo nei primi nove mesi del 2025. A quanto emerge dal report di ottobre della direzione centrale della polizia criminale, diffuso dal Viminale, in particolare, gli omicidi commessi tra il 1 gennaio e il 30 settembre di quest'anno dal partner o da un ex partner scendono a 53 (-4%) rispetto ai 55 dello stesso periodo del 2024, mentre le vittime di genere femminile da 48 passano a 44 (-8%). In calo anche i delitti commessi in ambito familiare/affettivo, sia nel numero di eventi – dai 122 dei primi 9 mesi del 2024 scendono a 98 (-20%) -, sia nel numero delle vittime di genere femminile – da 79 passano a 60 (-24%).  
[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Ucraina, la richiesta di Putin a Trump: “Kiev ceda il Donetsk”

Adnkronos News

Ballando, Lucarelli provoca Fognini: “Vuoi essere Sinner o Fantozzi?”

Adnkronos News

Ballando con le stelle, Carlucci: “Un grandissimo abbraccio a Ranucci”

Adnkronos News

Ballando, Simone Di Pasquale: “Oggi ho salutato mamma per l’ultima…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.