ESCLUSIVA – Intervista doppia a Mimmo e Salvatore Malfitano
Padre e figlio ripercorrono la grande storia azzurra tra passato e presente
Mimmo, lei ha seguito per più di 45 anni il Napoli, anni in cui è accaduto di tutto, gioie, delusioni, dispiaceri. Io le chiedo, qual è stato il momento che più ricorda con emozione e quello che invece non avrebbe voluto vivere da cronista?
Chiudo io con l’ultima domanda per Salvatore, che è quasi una battuta. Lei ha scritto anche libri sull’NBA e sui Lakers, quindi le chiedo meglio i Lakers di Kobe e Shaq oppure il Napoli di Kvaratskhelia e Osimhen?
Il Napoli dell’anno scorso forse è forgiato più nella difficoltà e questo ha unito ancora più il gruppo, mi ha dato l’impressione di essere un gruppo di ragazzi molto più consapevoli di quello che stavano facendo per una città intera, e combattere fino alla fine, quel senso di attaccamento, aspettare fino all’ultimo minuto prima di festeggiare… quindi sì, questo Napoli qui è quello che io metterei davanti a quel tipo di Lakers”.