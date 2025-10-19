De Laurentiis: “Quindici anni fa volevo fare tre squadre in America”

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di CBS Sports raccontando che in passato ha pensato seriamente di investire nel calcio statunitense: “Quindici anni fa avevo provato a fare una squadra in America, anzi a un certo punto avevo pensato di farne tre: una a Las Vegas, una a Detroit e una anche a Philadelphia. Poi però ho fatto un passo indietro rinunciando al progetto”.

“Perché ho rinunciato? Ho visto che la vera competizione, tipo quella europea o sudamericana, esisteva nelle serie secondarie mentre nella prima serie nessuna squadra retrocedeva, bisognava anzi prestare i giocatori alle altre squadre e per entrare era previsto un contributo iniziale eccessivamente caro, circa 300 milioni di dollari. Insomma era una idea molto intelligente per chi l’aveva inventata, non per chi dovesse partecipare”, ha aggiunto Aurelio De Laurentiis.