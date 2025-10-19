De Laurentiis: “Anni fa ho pensato ad una squadra americana, in Italia si deve cambiare”

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha rilasciato un’intervista a CBS Sports: “Quindici anni fa avevo provato a fare una squadra in America, anzi a un certo punto avevo pensato di farne tre: una a Las Vegas, una a Detroit e una anche a Philadelphia. Poi però ho visto che la vera competizione, tipo quella europea o sudamericana, esisteva nelle serie secondarie mentre nella prima serie nessuna squadra retrocedeva, bisognava anzi prestare i giocatori alle altre squadre e per entrare era previsto un contributo iniziale eccessivamente caro, circa 300 milioni di dollari. Insomma era un’idea molto intelligente per chi l’aveva inventata, non per chi dovesse partecipare. Calcio italiano? È arrivato il momento sia per le regole del gioco che per il format del campionato italiano. Bisogna guardare al futuro, senza paura di cambiare”.

