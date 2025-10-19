Conte non cerca alibi: “Ci siamo messi le scarpe da ballerine, danzando sulle punte”

Mister Antonio Conte, tecnico del Napoli, nella conferenza stampa post gara col Torino, non ha cercato alibi, nè scuse per la sconfitta subita. Il Corriere dello Sport scrive: “La sconfitta contro il Torino ha lasciato in Antonio Conte un sapore amaro, mitigato soltanto da un’analisi lucida, quasi chirurgica, e per certi versi autocritica. Niente alibi, nessun riferimento esterno: il tecnico salentino ha scelto di mettere al centro tutto ciò che non ha funzionato nel suo Napoli, partendo dall’atteggiamento. Nel primo tempo, per sua stessa ammissione, i suoi hanno cercato più l’estetica che altro. «Ci siamo messi le scarpe da ballerine, danzando sulle punte – ha detto -: carini, bellini nella costruzione, ma quando c’era da fare male non avevamo cattiveria, né energia». È una delle metafore più nitide del suo repertorio, e fotografa perfettamente la squadra: armoniosa nel palleggio, ma poco affilata in avanti. Un Napoli privo di quel morso agonistico che per Conte è la base di ogni costruzione vincente. A dare corpo all’analisi c’è la statistica: «Siamo quattordicesimi per concretizzazione, non si può tenere la palla 70 minuti e non fare un gol». È il paradosso del momento azzurro: primato nel possesso palla, grande capacità di manovrare e di portare il pallone nella trequarti avversaria, ma poca incisività. Nel secondo tempo la squadra ha alzato i giri, spinto il Torino nella propria area e dominato a lunghi tratti, senza però trovare il colpo risolutivo”.

Factory della Comunicazione