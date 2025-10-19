CalcioNewsSerie A

Como/Juventus, il lunch match di giornata: le formazioni ufficiali

By Gabriella Calabrese
0

Giornata numero sette di Serie A. Il lunch match si gioca sul lago e mette di fronte Como/Juventus. I due tecnici hanno da poco comunicato gli undici con cui intendono dare il via alla gara:

 

Factory della Comunicazione

Como: Butez; Smolcic, Kempf, Ramon, Alberto Moreno; da Cunha (C), Perrone, Caqueret; Paz, Morata, Vojvoda. A disposizione: Vigorito, Cavlina, Valle, Goldaniga, Douvikas, Kuhn, Baturina, Posch, Diego Carlos, Diao, Bonsignori, Van der Brempt, Cerri. Allenatore: Fabregas.

Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Rugani, Kelly, Cambiaso; Koopmeiners, Locatelli (C), Thuram; Conceicao, David, Yildiz. A disposizione: Perin, Scaglia, Gatti, Vlahovic, Adzic, Kostic, Openda, McKennie, Joao Mario. Allenatore: Tudor.

 

Potrebbe piacerti anche
News

“Il Torino non ci ha messo in difficoltà”, parola di Conte

News

Torino-Napoli, beffa per Noa Lang, gol annullato e ammonizione

Calcio

Champions League – Designato l’arbitro di PSV Eindhoven-Napoli

News

Il Napoli, prevedibile, non ha saputo approfittare (Sacchi per Gazzetta)

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.