Como/Juventus, il lunch match di giornata: le formazioni ufficiali

Giornata numero sette di Serie A. Il lunch match si gioca sul lago e mette di fronte Como/Juventus. I due tecnici hanno da poco comunicato gli undici con cui intendono dare il via alla gara:
Como: Butez; Smolcic, Kempf, Ramon, Alberto Moreno; da Cunha (C), Perrone, Caqueret; Paz, Morata, Vojvoda. A disposizione: Vigorito, Cavlina, Valle, Goldaniga, Douvikas, Kuhn, Baturina, Posch, Diego Carlos, Diao, Bonsignori, Van der Brempt, Cerri. Allenatore: Fabregas.
Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Rugani, Kelly, Cambiaso; Koopmeiners, Locatelli (C), Thuram; Conceicao, David, Yildiz. A disposizione: Perin, Scaglia, Gatti, Vlahovic, Adzic, Kostic, Openda, McKennie, Joao Mario. Allenatore: Tudor.