CdS – La notte delle lacrime. Quelle di Simeone, quelle di Lang e di tutto il Napoli

Scrive Pasquale Salvione sul Corriere della Sport:

“Il Cholito si è commosso dopo aver segnato il gol decisivo, gli azzurri invece hanno fatto piangere a lungo. Conte incassa la seconda sconfitta in sette giornate (la terza stagionale compresa quella in Champions con il City) e apre nel peggior modo possibile il terribile ciclo

di sette partite in 22 giorni. Ma più che il risultato è la prestazione che lascia interdetti: non può essere questo il Napoli, non può pensare di vincere le partite con prove così tenere, senza attributi, senza temperamento, senza rabbia. Hanno pesato in maniera troppo eccessiva le assenze, senza Hojlund, McTominay, Lobotka, Rrahmani e con Politano e Buongiorno a mezzo servizio è chiaramente tutto più difficile. Ma a Torino serviva una partita di un altro spessore, con un approccio diverso e una determinazione maggiore per pensare di prendersi i tre punti. Invece il Napoli è partito troppo molle, è andato sotto ed è stato costretto a rincorrere. Senza avere fortuna nel veemente finale. Le statistiche possono ingannare: gli azzurri hanno chiuso con 22 tiri e il 69% di possesso palla ma non hanno mai dato la sensazione di poter ribaltare il Toro. L’illusione del pareggio di Lang in pieno recupero è durata solo pochi secondi.