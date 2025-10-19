NewsCalcioNapoli

Baroni dirige il Torino: un’impresa da applausi contro il Napoli

Vittoria fondamentale per il Toro che respira

By Guido Russo
0

Il Torino firma una vittoria pesante e convincente contro il Napoli, mettendo in campo personalità, coraggio e organizzazione. I granata hanno saputo alternare momenti di spinta offensiva a fasi di compattezza difensiva, chiudendo gli spazi e impedendo agli azzurri di esprimere il proprio gioco.

Factory della Comunicazione

Il Napoli era privo di due pedine chiave, McTominay e Hojlund, ma questo non toglie valore alla prestazione della squadra di Baroni. Il tecnico granata, che già in passato aveva mostrato idee chiare e capacità di costruire gioco anche senza fuoriclasse, ha guidato i suoi con lucidità, diventando il vero “direttore d’orchestra” della serata.

Il primo tempo, in particolare, è stato un manifesto di intensità e qualità, con un Torino determinato e sempre dentro la partita. Una prova che potrebbe segnare un punto di svolta nella stagione.

Fonte: Gazzetta dello Sport

Potrebbe piacerti anche
News

Serie A – Le partite delle 15.00: Suzuki eroe. Ancora decisivo Orsolini

Esclusive

ESCLUSIVA – Intervista doppia a Mimmo e Salvatore Malfitano

News

Rrahmani sta per tornare: Napoli spera, ma la difesa resta in bilico

News

Serie A femminile- 3° giornata- Primo k.o. in campionato per il Napoli Women

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.