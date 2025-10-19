NewsA mente freddaBasket

Autista di pullman ucciso dopo aggressione di tifosi del Basket

By Emanuela Menna
Un’aggressione violenta è avvenuta la sera di sabato 19 ottobre 2025 lungo la Superstrada Rieti-Terni, all’altezza dello svincolo di Contigliano (Rieti).

Un’autista del pullman che stava trasportando i tifosi della squadra di basket di Pistoia (serie A2) è morto dopo essere stato colpito da un mattone lanciato da alcuni tifosi della Sebastiani Basket di Rieti.

L’aggressione è scaturita dal pullman che stava lasciando la città dopo la partita. I tifosi della Sebastiani hanno assaltato il pullman, lanciando pietre e mattoni. La vittima, è stata colpita e uccisa, secondo la testimonianza di un uomo che era con lui sul mezzo.

L’episodio è avvenuto dopo che i tifosi reatini avevano visto la vittoria della squadra di Pistoia nel girone unico del campionato di A2.

