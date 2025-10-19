Antonio, 50 volte Con(Te): Dalla disfatta di Torino… alla disfatta di Torino

Antonio Conte e il Napoli, una storia d’amore iniziata ormai da più di un anno e che procede a gonfie vele. Il tecnico salentino ha trovato in Napoli una casa accogliente, un pubblico caldo, che come lui ha fame da vendere e tanta voglia di vincere.

Factory della Comunicazione

Sabato pomeriggio nella “sua” Torino, dove due stagioni fa venne inquadrato dalle telecamere di Dazn sugli spalti dello Stadio Olimpico Grande Torino ad osservare da vicino la sfida persa dagli azzurri per 3-0, ha festeggiato (anche se con una sconfitta) le 50 panchine da allenatore del Napoli. Sembra fatto apposta, come se fosse un film.

7 Gennaio 2024, l’inizio delle voci

Sembra passata un’eternità. Quel giorno il Napoli di Mazzarri crolla in casa del Torino per 3 a 0, sotti i colpi di Sanabria, Vlasic e Alessandro Buongiorno (credete nel destino?). Nessuno ancora lo sapeva, ma quel giorno, in cui i calciatori del Napoli vennero fischiati e contestati, stava iniziando una storia d’amore che porterà dritta al quarto Scudetto.

Il giorno dopo, il Corriere della Sera specifica: “Tutto normale, Antonio Conte vive a Torino e si è visto più volte negli ultimi mesi allo stadio”.

Ma ormai è tardi; quei pochi secondi in cui l’ex CT della Nazionale è stato inquadrato ha fatto scatenare le fantasie dei tifosi azzurri, che adesso sognano Antonio Conte sulla panchina del Napoli.

5 Giugno 2024, l’ufficialità

Dopo mesi di voci, trattative, notizie e smentite, il 5 Giugno arriva l’ufficialità: Antonio Conte è il nuovo allenatore del Napoli. È subito iconica la foto che ritrae il Presidente Aurelio De Laurentiis insieme a Conte nel momento della firma in azzurro.

10 Agosto 2024, la prima ufficiale

La prima di Conte sulla panchina del Napoli non è delle migliori. La sfida di Coppa Italia contro il Modena è noiosa e vede un Napoli lento e macchinoso. Alla fine servono i calci di rigore ed un super Meret per passare il turno.

18 Agosto 2024, il primo approccio con il campionato

La stagione di Serie A inizia nel peggiore dei modi: sconfitta 3-0 a Verona che mette a nudo tutte le difficoltà di questo Napoli. Conte si farà sentire e chiederà rinforzi sul mercato.

21 Settembre 2024, il primo ritorno a casa da azzurro

La prima volta di Conte a Torino da allenatore del Napoli finisce senza reti e con poche emozioni. Il Napoli dopo la sconfitta di Verona vince le successive tre e pareggia con la Juventus. Un mini ciclo che porterà la squadra azzurra a non perdere più fino a Novembre.

10 Novembre 2024, l’altro ritorno

Il 10 Novembre Conte si ritrova di fronte al suo passato più recente: l’Inter. La partita ha il sapore di Scudetto anche se è presto. Il risultato finale è 1-1, ma Conte in conferenza post gara è una furia per un rigore assegnato ai Nerazzurri poi parato da Meret.

2 Febbraio 2025, l’inizio della crisi

Il Napoli viaggia a ritmo spedito ma il 2 Febbraio inciampa contro la Roma. Il goal di Angelino al 90′ fissa il risultato sull’1-1. Risultato che sembra non far molto male agli azzurri ma segna l’inizio di un periodo di crisi di risultati.

1 Marzo 2025, la sera della consapevolezza

La sera del primo Marzo 2025 allo Stadio Maradona va in scena Napoli – Inter. Gli Azzurri dominano ma non riescono a segnare. Quando sembra ormai tutto perso, con l’Inter che vola a +4 in classifica, arriva il lampo: Billing al 90′ pareggia la partita facendo esplodere lo stadio. Il Napoli quella sera acquista la consapevolezza di poter vincere il campionato.

23 Maggio 2025, Conte fa la storia

Il sogno Scudetto è realtà. Il Napoli batte il Cagliari 2-0 e si laurea Campione d’Italia per la quarta volta nella sua storia.

Il capolavoro di Antonio Conte lo porta in cima anche ad una speciale classifica: è il primo allenatore a vincere lo Scudetto con tre squadre diverse.

Mentre tutti festeggiano però, una domanda sorge spontanea: cosa farà Antonio? Rimarrà al Napoli o accetterà il richiamo di casa e tornerà alla Juventus?

29 Maggio 2025, la decisione

Sul Lungomare di Napoli arriva la parata con il pullman scoperto, poi l’incontro al Vaticano con il Papa.

Sono giorni di festa, ma rumors e voci impazzano. Alla fine è De Laurentiis in persona a rompere il silenzio: Antonio Conte resta a Napoli e gli viene promesso un mercato stellare. Il primo colpo è da 90 e porta il nome di Kevin De Bruyne.

23 Agosto 2025, la seconda prima volta

Il debutto stagionale da Campioni d’Italia per il Napoli arriva al Mapei contro il Sassuolo neopromosso. La partita è di normale amministrazione e porta le firme delle due star: Kevin De Bruyne e Scott McTominay.

18 Ottobre 2025, la cinquantesima volta

Da Torino a Torino. Arriviamo a ieri. La cinquantesima presenza sulla panchina del Napoli è un traguardo che Conte sperava di festeggiare in modo diverso.

La sconfitta contro il Torino fa male ad un Napoli sommerso dalle assenze.

Il destino ha voluto che tutto iniziasse e si celebrasse a Torino. Ieri, come allora una sconfitta. Ma Conte lo sa: è proprio dalle cadute che nascono le nuove imprese. E questo Napoli, con lui in panchina, ha ancora fame di vincere.

A cura di Guido Russo